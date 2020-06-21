بالصور،، “شهداء القصف التركي” في دهوك: حطام متناثر ومسيرات غاضبة من الاهالي

2020/06/21 | 20:32 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلنت مصادر صحفية في اقليم كردستان، اليوم الاحد، ارتفاع حصيلة قتلى قصف العملية التركية شمالي العراق الى خمسة مدنيين من محافظة دهوك.ونشر نشطاء صور القتلى الاربعة واسمائهم من منطقة شيلادزي في دهوك، بعد خروج اهالي منطقة شيلادزي خرجوا في تظاهرة احتجاجية للمطالبة برد على القصف.اقرأ ايضاً،، القصف ينتقل إلى “التوغل” بالرغم […]

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