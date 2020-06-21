نائب: الملف المالي في العراق خطير جداً

2020/06/21 | 20:32 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أكد رئيس كتلة إرادة البرلمانية، النائب حسين عرب، الأحد، ان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمام أزمة كبيرة، فيما أشار إلى أن الملف المالي الذي تشهده البلاد خطير جداً.وقال عرب في تصريح صحفي تابعته “العهد نيوز”، إن “هناك خلافاً كردياً كردياً وحوارات منفردة تجريها أطراف كردية مع بغداد، وأن هذا الانقسام هو […]

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