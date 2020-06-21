ميسان تسجل 106إصابة جديدة بفيروس كورونا و2 حالات وفاة

2020/06/21 | 20:32 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أعلنت دائرة صحة ميسان الموقف الوبائي، اليوم الاحد مسجلة ارتفاعا بعدد الإصابات عن يوم أمس.وقال بيان الدائرة أنها سجلت (106 ) إصابة جديدة بفايروس كورونا مسجلة ارتفاعا ملحوظاً بعدد حالات الشفاء بلغت 116 ومعربة أن أسفها لوفاة 2.وأوضح بان الإصابات موزعة حسب مناطق مركز المدينة على أحياء (قطاع 30 ، عواشة […]

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