2020/06/21 | 20:32 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النائب القدو لـ/نينا/: تم تبرئة العيساوي من التهم الموجهة اليه بحسب معلوماتنا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/21 | 20:32.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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