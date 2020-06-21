الكرة الكويتية تعزي بوفاة أحمد راضي

2020/06/21 | 20:38 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أرسل الاتحاد الكويتي لكرة القدم، اليوم الاحد، رسالة تعزية الى العائلة الكروية العراقية بوفاة الراحل نجم الكرة العراقية احمد راضي.وقال رئيس مجلس الادارة، احمد اليوسف الصباح، في الرسالة: “تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة المغفور له بإذن الله نجم المنتخب العراقي السابق واسطورة كرة القدم العراقية،المرحوم احمد راضي الذي انتقل الى جوار […]

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