امانة بغداد تنعى موظفها الذي توفي بكورونا

2020/06/21 | 20:40 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ببالغ الحزن والاسى تنعى امانة بغداد الموظف رعد قاسم احد العاملين في بلدية الشعلة الذي وافاه الاجل اليوم الاحد اثر اصابته بفايروس كورونا. الفقيد كان مثالاً للموظف المثابر والملتزم ، نسأل الله له العفو والجنة ولاهله الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون.

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