السمرمد لـ” العهد نيوز” انطلاق حملة لإعادة اعمار وتأهيل شبكة الطرق المتضررة غربي الانبار

2020/06/21 | 20:43 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز افاد مدير بلدية جبة بمحافظة الانبار قطري السمرمد، اليوم الاحد، بان الحكومة المحلية اطلقت حملة لإعادة اعمار وتأهيل شبكة الطرق المتضررة جراء العمليات الارهابية في مناطق غربي الانبار .وقال السمرمد في حديث لـ” العهد نيوز”، ان” حكومة الانبار المحلية اطلقت حملة لإعادة اعمار وتأهيل شبكة الطرق المتضررة جراء العمليات الارهابية في منطقة […]

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