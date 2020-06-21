الأديان و الطوائف المتشددة في سورية - نادية خلوف

2020/06/21 | 20:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نادية_خلوف دين الدّولة هو الإسلام لا يعني بأي حال أنه يقتصر على الإسلام السّني، من وجهة نظري فإن إيران قد تكون أكثر تشدداً من السّعودية ، ربما العكس أيضاً، كلاهما يستعمل الدين كوسيلة ، وطالما نتحدّث عن سورية فلا بد من استبعاد إيران ، و السعودية، حيث يعتبر النظام السوري الطائفي أن جميع السّنة إرهابيين، وهو يحارب الإرهاب.



قبل أن ندخل في العمق أرغب أن أسأل: هل يوجد علمانيون في سورية ، بالنسبة لي لا أعرف من ......





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