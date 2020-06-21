عاجل/البرلمان العربي يعبِّر عن مساندته للعراق ودعمه الكامل لشعبه

2020/06/21 | 20:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبر رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهم السلمي، اليوم الأحد، عن مساندته للعراق ودعمه الكامل لشعبه.

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