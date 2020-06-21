رغم الرفض العراقي.. تركيا تنشر قوات إضافية شمال العراق

2020/06/21 | 20:52 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع التركية عن نشر وحدات إضافية من القوات الخاصة في العراق ضمن عملية "المخلب النمر" التي تشنها ضد المسلحين الأكراد....

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