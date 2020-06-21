تحت وسم “ارحل”.. حملَةٌ لإقالة وزير الصحّة العراقي وإعادة سلفه

2020/06/21 | 20:52 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما أن جاء وزير الصحة العراقي الجديد #حسن_التميمي ضمن حكومة #مصطفى_الكاظمي وتسلّم الوزارة منتصف آيار المنصرم، حتى امتعض #الشارع_العراقي.كانت الناس غاضبة؛ لأن الوزير السابق #جعفر_علاوي استطاع السيطرة نوعاً ما على أزمة وباء #كورونا وحدّ…

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