تركيا: تفاصيل فرض ارتداء الكمّامات في الشّوارع والأماكن العامة

2020/06/21 | 20:52 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الحكومة التركيّة فرض ارتداء الكمامات في الشوارع والأماكن العامة في 48 ولاية تركيّة بينها إسطنبول وغازي عنتاب من أصل 81 اعتباراً من يوم الإثنين القادم، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازيّة لمنع انتشار فيروس #كورونا.وقالت…

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