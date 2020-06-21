عراقي متهم بارتكاب “أعمال قتل” ستسلّمه ألمانيا لفرنسا وبغداد تريده: من يكون؟

2020/06/21 | 20:52 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكالات قالت وكالة “فرانس برس”، إن «حكومة #فرنسا تنتظر تسليمها لاجئاً عراقياً وجهت إليه في #باريس تهم ارتكاب أعمال قتل لها علاقة بتنظيم إرهابي و جرائم حرب في 2018».وذلك «قبل أن يفر إلى #ألمانيا…

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