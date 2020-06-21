كردستان يسجّل 12 وفاة و 326 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/06/21 | 20:53 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز سجلت وزارة الصحة في اقليم كردستان، اليوم الأحد، 12 وفاة و326 اصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكرت صحة الاقليم، في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، أن “كوادر الصحة اجرت 1875 في الإقليم، وسجلت 326 حالة إصابة، و12 حالة وفاة جديدة مع 34 حالة شفاء”.وأضاف البيان، أن “عدد حالات […]

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