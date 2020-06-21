مدير شركة ادوية سامراء يكشف تفاصيل جديدة عن العلاج الروسي

2020/06/21 | 20:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- متابعة

كشف مدير شركة أدوية سامرء في العراق، عبد الحميد عبد الرحمن، الاحد (21 حزيران 2020)، عن تفاصيل جديدة بشأن العلاج الروسي الذي تعتزم وزارة الصحة العراقية استخدامه في معالجة المصابين بفيروس كورونا.

وقال عبد الرحمن في تصريح متلفز تابعته ( بغداد اليوم ) إن "الدواء الذي استورده العراق من روسيا هو دواء قديم ياباني الاصل، ونجح في الدراسات السريرية من خلال تقليل الفترة الزمنية التي يرقد فيها المريض بالمستشفى، فبدلا من تشافيه بفترة 15 يوما، سيتعافى بعد تناوله العلاج بـ 10 ايام".

واضاف أن "هذا العلاج استخدمته الصين واليابان وكوريا والاردن، ويعتبر لغاية الان افضل علاج لمواجهة الفيروسات، وعلى هذا الاساس اعتمدت عليه وزارة الصحة بالعراق".

وفي وقت سابق من اليوم، كشفت نقابة الأطباء تفاصيل علاج " افيفافير" الذي تعتزم وزارة الصحة استخدامه لعلاج المصابين بفيروس كورونا، بعد ان أعلنت موسكو نجاحه بتسريع عملية شفائهم من 14 يوماً الى 4 أيام.

وقال المتحدث باسم نقابة الأطباء، جاسم العزاوي في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم) إن "عقار افيفافير الذي تعتزم وزارة الصحة استخدامه لعلاج المصابين بفيروس كورونا ليس علاجاً روسيا بل اكتشف لأول مرة في اليابان منذ 5-6 سنوات".

وأضاف ان " العلاج ليس جديدا ولم تقم روسيا بتطويره لنسخة جديدة واستخدم في علاج انفلونزا الطيور، ويسمى مضاد فيروسات واسع القوة وجرب لأول مرة في الصين، ونجح بعض الشيء ولم تكن هناك أي دراسات تؤكد انه ناجح بعلاج المصابين كورونا على نطاق واسع".

وأشار الى ان "الدواء لن يتم تصنيعه بالكامل في العراق كما يشاع، بل سيتم جلب المادة الخام وتوضع في كبسولات لأننا لا نملك حق تصنيعه" مبيناً ان "كلفة الدواء الذي يعطى بواقع عبوتين للمريض تقدر قيمتهما بـ 1600 دولار في روسيا والشركة العراقية التي ستنتجه ستقلل الكلفة إلى الربع".

وبشأن التجربة العلاجية المنتظرة بين العزاوي، لفت إلى أن "الدواء سيبدأ اعطاؤه اولا لـ 150 مريض مجاناً بواقع 300 عبوة وكل مريض يمنح عبوتين كمرحلة اولا وفي حال نجح سيتم منحه لإعداد أكبر".

واضاف ان "هناك علاجا مجانيا لا يكلف المواطن شيئا ويمنع إصابته بكورونا ويتلخص باتباع شروط الوقاية اولها عدم ملامسة الأشخاص والاسطح ولبس الكمامة في حال اختلطنا بأحد ما".

وأكد أن "العراق يعمل على الاستفادة من جميع الأدوية التي يثبت أنه تساعد على الشفاء لذلك سيتم استخدام العلاج على نطاق ضيق وان نجح سيتوسع".

وبين أنه "لتقوية المناعة انصح المواطنين بالتالي بعيدا عن الحبوب والأدوية اولا تناول ثمرتي فلفل مع برتقالة او ليمونة لتوفير حاجته من فيتامين سي مع قطعة لحم + شرب حليب أَو تناول الاجبان".

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