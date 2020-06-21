2020/06/21 | 20:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم _ كردستان

سجلت وزارة الصحة في اقليم كردستان، اليوم الأحد، 12 وفاة و326 اصابة جديدة بفيروس كورونا، خ...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( 12 وفاة و 326 اصابة جديدة بفيروس كورونا في اقليم كردستان) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( 12 وفاة و 326 اصابة جديدة بفيروس كورونا في اقليم كردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).