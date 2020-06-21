عضو بالأمن النيابية يعلق على دعوات إنزال الجيش لتطبيق الحظر الصحي: سيُشعر المواطنين بالخوف ويؤثر على مناعتهم !

2020/06/21 | 20:55 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

أستبعد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، كاطع الركابي، اليوم الأحد، اشراك قوات الجيش ومكافحة الارهاب، في تطبيق اجراءات حظر التجوال الخاصة بمكافحة فيروس كورونا.

وقال كاطع الركابي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "انزال تلك القوات العسكرية إلى الشارع سيؤدي إلى شعور المواطنين بالهلع والخوف ما سيؤثر على الجهاز المناعي لديهم".

وأضاف الركابي: "من الافضل هو تطبيق الحجر الصحي بشكل كامل من أجل الابقاء على المواطنين داخل منازلهم دون الخروج منها إلا للضرورة القصوى"، لافتا إلى أن "اشراك تلك القوات ليس حلا لانه سيعطي رسالة سلبية لدى المواطنين تعزز قناعته بعدم سيطرة المؤسسات الصحية على الوضع".

وأكد عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب، أن "ما نحتاجه اجراءات صارمة بناءً على قرارات تصدر من خلية الأزمة الحكومية".

ودعا عضو مجلس النواب، علي الصجري، اليوم الأحد، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، إلى إنزال الجيش ومكافحة الارهاب في الشارع لفرض السيطرة بمواجهة كورونا، قبل حلول الكارثة.

وقال علي الصجري، في تغريدة له على موقع "تويتر": "الاخ دولة الرئيس المحترم، اغلب فاقدي الضمير والوجدان ولا يخافون الله يتمنون ان تفشل في مكافحة كورنا وليس بالازمة المالية".

واضاف الصجري: "انا ناصح نزل جيشك ومكافحة الارهاب للشوارع في عموم العراق وافرض سيطرتك قبل فوات الاوان واعمل حظر لشهر كامل لا احد يموت من الجوع الكارثة قادمة ".

وأصدرت لجنة الصحة النيابية، الأحد (21 حزيران 2020) بياناً "مقلقاً" بشأن مواجهة كورونا في العراق.

وجاء في بيان، عن اللجنة: "نتابع في لجنة الصحة والبيئة النيابية بقلقٍ بالغ ما وصلت اليهِ الامور في مواجهة جائحة كورونا، وازدياد اعداد الاصابات والوفيات بالشكل الذي يفوق القدرة الاستيعابية، لوزارة الصحة بجوانبها اللوجستية و المالية والبشرية".

ودعت اللجنة "الشارع العراقي الكريم ومرجعياته الدينية وواجهاته المجتمعية لاسناد مجهود المؤسسات الصحية، في معركتها ضد الوباء وزيادة الدعم لوزارة الصحة في جميع المجالات".

واشارت إلى أنها سجلت "جملة ملاحظات قد تكون من الاسباب المهمة التي ادت لتدهور ملف مواجهة الوباء، وستعرضها على دولة رئيس الوزراء في لقاء تطمح ان يكونَ قريباً لحراجة الظرف الذي يمر فيه البلد".

اعلنت وزارة الصحة، اليوم الاحد (21 حزيران 2020)، تسجيل 87 حالة وفاة و1646 اصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم البلاد.

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