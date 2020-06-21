الحكومة السوريّة تفرض «الحجر الصحّي» على بلدة جنوبي البلاد بسبب كورونا

2020/06/21 | 20:57 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الحكومة السوريّة اليوم الأحّد عزل بلدة «جديدة الفضل» في محافظة القنيطرة جنوبي البلاد، وذلك بعد تسجيل أكثر من 10 إصابات بفيروس كورونا في البلدة خلال يوم واحد.وقالت وزارة الصحّة عبر صفحتها الرسميّة في…

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