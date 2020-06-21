هكذا تخلصك”قهوة الإسبريسو” من الصداع

2020/06/21 | 21:01 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز قالت بوابة “هايل براكسس.نت” ‫الألمانية، إن تناول قهوة الإسبريسو (القهوة المركزة) مع الليمون يمكن أن تخلص المرء من الصداع، وذلك قبل اللجوء إلى استعمال المسكنات المعتادة.‫وأكدت البوابة الألمانية على أن قهوة الإسبريسو مع الفاكهة الحمضية ‫تساعد في التخلص من الصداع، فضلا عن أنها تجدي في حالات الصداع النصفي، ‫وذلك من خلال تناول […]

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