الحشد الشعبي يعثر على ثلاث مضافات لداعش وكدس عتاد في وادي حوران

2020/06/21 | 21:03 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثرت قوات الحشد الشعبي، الأحد، على ثلاث مضافات لفلول “داعش” الإرهابي وكدس عتاد خلال عملية أمنية في وادي حوران بمحافظة الأنبار.وقال اعلام الحشد في بيان تلقته وكالة صدى ، إن قوة من اللواء ٣٢ بالحشد الشعبي وفوج استطلاع الفرقة الثامنة بإسناد طيران الجيش العراقي نفذت، اليوم، عملية تفتيش في وادي حوران.واضاف، أن العملية

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