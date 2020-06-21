2020/06/21 | 21:03 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مسؤول صحي رفيع يكشف معلومات جديدة ومخيفة عن كورونا.. وهذا ما يتوقعه هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/21 | 21:03.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسؤول صحي رفيع يكشف معلومات جديدة ومخيفة عن كورونا.. وهذا ما يتوقعه) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسؤول صحي رفيع يكشف معلومات جديدة ومخيفة عن كورونا.. وهذا ما يتوقعه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).