2020/06/21 | 21:03 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نيجرفان بارزاني: حان الوقت للتوصل إلى فهم مشترك وحل المشاكل بصورة نهائية مع المركز هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/21 | 21:03.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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