الصحة العراقية: تسجيل 1646 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 724 حالة ووفاة 87 مصابا

2020/06/21 | 21:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، تسجيل ألف وستمئة وستة واربعين اصابة جديدة بفيروس كورونا في العراق.

وذكرت الوزارة في بيان انه تم فحص أكثر من عشرة الاف نموذج في جميع المختبرات المختصة في العراق وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق أكثر من اربعمئة وخمسة وأربعين الفا.

وأوضحت أنه تم تسجيل سبعمئة وأربعة وعشرين حالة شفاء، فيما بلغت عدد الوفيات سبعة وثمانين حالة.

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