“موندو ديبورتيفو” أعرق صحيفة رياضية اسبانية تنشر خبر وفاة أحمد راضي

2020/06/21 | 21:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نشرت صحيفة الـ” موندو ديبورتيفو” الاسبانية، خبر وفاة اللاعب الدولي السابق احمد راضي، نتيجة اصابته بفيروس كورونا.

وذكرت الصحيفة الاعرق رياضيا في اسبانيا، والثانية على المستوى الأوروبي من حيث القدم، ان راضي أدخل الى المستشفى الأسبوع الماضي، بعد اختبار إيجابي للفيروس، ليغادرها لوقت قصير بعد تحسن حالته، وليعود اليها بعد تفاقم اعراض المرض، فيما أوردت الصحيفة معلومات مفصلة عن اللاعب قائلة انه يبلغ من العمر ستة وخمسين عاما، وصاحب مئة واحدى وعشرين مباراة دولية سجل خلالها اثنين وستين هدفا.

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