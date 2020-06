الفيفا: سنتذكر أحمد راضي كواحد من أفضل اللاعبين بتأريخ كرة القدم

2020/06/21 | 21:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قدم الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا تعازيه للشعب العراقي، لرحيل اللاعب الدولي السابق أحمد راضي.

وذكر الفيفا في بيان نشره على حسابه بموقع تويتر، انه يقدم خالص تعازي الاتحاد الدولي، لأسرة وأصدقاء أسطورة المنتخب العراقي أحمد راضي، الذي توفي عن عمر يناهز ستة وخمسين عاما، مضيفا ان الجميع سيتذكره دائما كواحد من أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم.

🇮🇶 Scorer of Iraq’s only #WorldCup goal🌏 Voted Asia’s best player in 1988⚽️ 62 goals in 121 internationals📗 9th on the IFFHS’s Asian Player of the Century ranking

Football lost a legend today.



RIP Ahmed Radhi pic.twitter.com/MB2PtCm14u

— FIFA.com (@FIFAcom) June 21, 2020

