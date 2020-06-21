المالية النيابية تكشف حجم الاموال التي سيتم اقتراضها للقضاء على الازمة الراهنة

2020/06/21 | 21:18 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد كشفت عضو اللجنة المالية النيابية النائب محاسن حمدون، الاحد، عن حجم الاموال التي سيتم اقتراضها لدعم الازمة المالية في البلاد.وقالت حمدون في حديث لـ/ المعلومة/،ان” الاقتراض سواء اكان داخليا او خارجيا احدى الحلول التي سيتم اعتمادها رسميا من اجل مواجهة الازمة المالية في البلاد من اجل تامين دفع الرواتب للموظفين والمتقاعدين دون […]

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