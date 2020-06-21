2020/06/21 | 21:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القرن الحالي سيشهد 224 كسوفاً شمسياً القاهرة – مصطفى عمارة اعلن رئيس المعهد المصري للبحوث الفلكية جاد القاضي، إن العالم شهد امس، كسوفا حلقيا للشمس، وهو ثالث ظاهرة من ظواهر الخسوف والكسوف خلال عام 2020 وأول كسوف هذا العام.وكشف القاضي عن أن (القرن الحادي والعشرين بين عامي 2001-2100 سيشهد 224 […]

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