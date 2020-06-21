2020/06/21 | 21:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حادث سير يكشف 60 كيلوغراماً من الذهب داخل سيارة السليمانية – الزمان تعرض رجل لحادث سير في أحد الطرقات الرئيسة بقضاء دربنديخان التابع لمحافظة السليمانية برفقة زوجته، وعلى اثر ذلك تم نقلهما الى المستشفى من قبل المارة بعد اصابتهما بجروحٍ بليغة، إلا أن الغريب في الموضوع أن فريقاً من الدفاع المدني […]

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