2020/06/21 | 21:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فنانون ومثقفون يشاركون بأعمال توعوية ضد كورونا (3-3) مشاهد تمثيلية لهدابي وأغنيات إرشادية يؤديها علي وملصقات للبدري وميران يقدّم سكيشات مسرحية بغداد – فائز جواد بالرغم من مناشدة خلية الازمة ووزارة الصحة على ضرورة الالتزام بالاجرائات الوقائية التي تحد من تفشي وباء كورونا الذي اصاب غالبية الدول العالمية ومنها العراق وبالرغم من التعليمات التي تصدرها […]

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