بالفيديو: تشييع رمزي لأحمد راضي بساحة التحرير،، عمَان تقيم صلاة الغائب وقطر تطلق “بئر الكابتن”

2020/06/21 | 21:22 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاحد، مقاطع تُظهر إقامة صلاة الغائب في ضواحي العاصمة الاردنية عمان على روح نجم كرة القدم العراقية أحمد راضي بعد وفاته بسبب فيروس كورونا.صلاة الغائب على روح الكابتن #احمد_راضي من مسجد التقوى في عمان#وداعا_ابو_هيا pic.twitter.com/fp5u6vtxzY — محمد سالم 🇮🇶 ≛ (@mohamadsalim_89) June 21, […]

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