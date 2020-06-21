السعودية تصدر توضيحا بشأن

2020/06/21 | 21:24 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الأحد، أن قرار عودة الحياة إلى طبيعتها في المملكة يشمل جميع مدن والمناطق في المملكة باستثناء مكان واحد مايزال معلقا بسبب إجراءات الحجر الصحي.وقال المتحدث باسم وزارد الداخلية، بعد الكثير من الاستفسارات التي تلقتها الوزارة حول عودة الحياة الطبيعية إلى مكة المكرمة "وردنا كثير من الاستفسارات حول مكة المكرمة، هل يشملها عودة الحياة، وأؤكد أن الموافقة الكريمة شملت جميع مدن ومناطق المملكة مع تعليق العمرة".وبحسب موقع "عاجل" السعودي، فإن العمرة هي الاستثناء الوحيد الذي لم يطبق عليه قرار عودة الحياة إلى طبيعتها.وأعلنت السعودية، أمس السبت، عن عودة عروض الأفلام في دور العرض السينمائية بالمملكة، بعد أشهر من الإغلاق للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد.وجاء في بيان صادر عن الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع: "تعلن الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع عن عودة عروض الأفلام في صالات ودور السينما".ولكن وضعت الهيئة شروطا مرفقة مع إعلان عودة السينمات لمزاولة نشاطها، وهي كما أوضحتها في البيان: "تؤكد الهيئة على جميع مشغلي السينما ضرورة الالتزام الكامل بكافة التدابير الوقائية المذكورة في الدليل الإرشادي لعودة نشاط السينما، كما تدعو الزوار إلى التعاون مع مشغلي السينما باتباع التعليمات وذلك لتوفير بيئة آمنة للجميع".

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