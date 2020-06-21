البنك المركزي العراقي يقترح الية على الحكومة لعبور الازمة المالية

2020/06/21 | 21:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز في اول موقف رسمي معلن مساند للحكومة ، أكد البنك المركزي استعداده لمساعدة الحكومة عبر الية قانونية لعبور الازمة المالية التي يشهدها العراق.وقال مدير عام دائرة المحاسبة في البنك المركزي العراقي احسان الياسري في تصريح صحفي تابعته “العهد نيوز” إن ” هناك 3 ميزات يتمتع بها وضع العراق المالي اولها إنه دولة […]

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