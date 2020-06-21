2020/06/21 | 21:26 - المصدر: بغداد اليوم

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لمواجهة جائحة كورونا..



العتبة الحسينية تحدد موعد افتتاح أكبر مصنع للادوية في العراق

يتبع .....

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بغداد اليوم - متابعة

في اول موقف رسمي معلن مساند للحكومة ، أكد البنك المركزي استعداده لمساعدة الحكومة عبر الية قانونية لعبور الازمة المالية التي يشهدها العراق.

وقال مدير عام دائرة المحاسبة في البنك المركزي العراقي احسان الياسري بمقابلة متلفزة تاب

غداد اليوم- بغداد

تلقى العراقيون، في ساعات الصباح الاولى خبرا محزنا، وفاة اسطورة الكرة، احمد راضي متأثراً بإصابته بفيروس كورونا المستجد، وفيما تحولت مواقع التواصل الاجتماعي الى ساحات مليئة بلافتات الحداد على رحيل اهم نجوم الكرة العراقية، ارتفعت الاص

بغداد اليوم- متابعة

كشف مدير شركة أدوية سامرء في العراق، عبد الحميد عبد الرحمن، الاحد (21 حزيران 2020)، عن تفاصيل جديدة بشأن العلاج الروسي الذي تعتزم وزارة الصحة العراقية استخدامه في معالجة المصابين بفيروس كورونا.

وقال عبد الرحمن في تصريح

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