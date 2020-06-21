في اول موقف رسمي.. البنك المركزي يقترح الية على الحكومة لعبور الازمة المالية

2020/06/21 | 21:26 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

في اول موقف رسمي معلن مساند للحكومة ، أكد البنك المركزي استعداده لمساعدة الحكومة عبر الية قانوني...





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