2020/06/21 | 21:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

غداد اليوم- بغداد

تلقى العراقيون، في ساعات الصباح الاولى خبرا محزنا، وفاة اسطورة الكرة، احمد راضي متأثراً بإصابته بفيرو...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( ’’القفزة الوبائية’’ ووفاة احمد راضي يفجران سجالاً بين العراقيين قارن بين التميمي وعلاوي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( ’’القفزة الوبائية’’ ووفاة احمد راضي يفجران سجالاً بين العراقيين قارن بين التميمي وعلاوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).