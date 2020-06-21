النوارس تعلن الحداد ثلاثة ايام على رحيل اسطورة النادي

2020/06/21 | 21:31 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز اعلنت ادارة نادي الزوراء، اليوم الاحد، الحداد ثلاثة ايام على رحيل اسطورة النادي احمد راضي نتيجة اصابته بفيروس كورونا.وذكرت الادارة في بيان تلقت “العهد نيوز” ، ان”ادارة نادي الزوراء الرياضي تعلن الحداد لثلاثة ايام على روح المرحوم الكابتن احمد راضي الذي توفي اليوم اثر اصابته بفيروس كورونا”.وتوفي صباح اليوم، اسطورة العراق […]

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