2020/06/21 | 21:36 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد دعا عضو لجنة الامن والدفاع النيابية علي الغانمي، الاحد، الى تدويل قضية قصف مناطق شمال العراق من قبل القوات التركية.وقال الغانمي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” القصف التركي على مناطق شمال العراق يمثل نهج وسياسية انقرة تجاه الدول المجاورة خاصة مع تدخلها في سوريا بالاضافة الى ليبيا مبينا ان القصف ليست وليدة اللحظة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الامن النيابية تدعو الى تدويل قضية القصف التركي لشمال العراق) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الامن النيابية تدعو الى تدويل قضية القصف التركي لشمال العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).