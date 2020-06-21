الامريكيون يسخرون من تصريحات ترامب حول مكافحة إدارته لكورونا

2020/06/21 | 21:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز كشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن توجيهه بإجراء “غريب” في إطار مواجهة إدارته لأزمة فيروس كورونا المستجد بالبلاد، ما أثار سخرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.وقال ترامب، أمام تجمع انتخابي بولاية أوكلاهوما، إنه طلب من المسؤولين الحد من إجراء اختبارات الكشف عن الإصابة بالفيروس، لأنها أدت إلى اكتشاف عدد كبير من الإصابات في […]

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