بغداد تطالب باريس تسليمها لاجئاً عراقياً متهماً بـ”الإرهاب”

2020/06/21 | 21:45 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت صحيفة فرنسية، الاحد، عن مطالبة السلطات العراقية فرنسا بتسليمها لاجئا عراقيا متهما بـ”الارهاب” منحته باريس حق الاقامة على اراضيها.واوضح تقرير نشرته صحيفة “لوفيكارو” الفرنسية، أن “مسؤولا بوزارة الداخلية العراقية طالب فرنسا عبر الانتربول، بتسلميها لاجئا عراقيا منحته فرنسا حق اللجوء 2017 اي بعد وصوله بسنة الى فرنسا”، مبيناً ان “سبب المطالبة لمشاركة اللاجئ

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