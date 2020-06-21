نائب عن الصادقون: هيأة رئاسة البرلمان تعيق عمل بعض النواب والعراق يواجه اعداء مخفيين

2020/06/21 | 21:49 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز قال النائب عن كتلة الصادقون النيابية احمد الكناني، اليوم الاحد، ان بعض النواب يتحججون بجدتهم في البرلمان للتنصل من المسؤولية والكل مشترك في صنع الفوضى الحالية.وقال الكناني في حديث متلفز لقناة “العهد “، ان ” العراق يواجه اعداء مخفيين يريدون به سوءا وبعض الكتل السياسية تقف حاجزا امام النواب”.وبين، ان ” […]

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