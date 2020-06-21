العتبة الحسينية تحدد موعد افتتاح أكبر مصنع للأدوية في العراق

2020/06/21 | 21:49 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز كشفت شركة خيرات السبطين، التابعة للعتبة الحسينية، اليوم الأحد، عن موعد افتتاح أكبر مصنع للأدوية في العراق.وقال مسؤول الاستثمار في الشركة، باسم محمد في بيان تلقته “العهد نيوز”، إن “الأعمال مستمرة في مشروع مصنع الادوية وتشهد تقدما بنسبة الانجاز بلغت 65% بالنسبة للاعمال المدنية”.وأوضح أن ” كان من المؤمل وصول اول […]

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