2020/06/21 | 21:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البارزاني يواصل لقاءاته في بغداد بالقوى السياسية بغداد – الزمان واصل رئيس اقليم كردستان نيجرفان البارزاني في بغداد امس لقاءاته برؤساء الكتل والاحزاب السياسية للتباحث بشأن الملفات العالقة بين بغداد واربيل .وقال مصدر ان (هذه اللقاءات انصبت مناقشاتها على موضوع تصدير النفط الخام من كردستان ومستحقات الرواتب والتخصيصات من الميزانية العامة، وهي […]

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