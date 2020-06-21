2020/06/21 | 21:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حسين الصدر: وداعاً إيها الراحل العزيز الأوساط الرياضية تودّع أحمد راضي بغداد – الزمان ودعت الاوساط الرياضية والشعبية العراقية والعربية ، نجم كرة القدم الكابتن احمد راضي الذي توفي فجر امس في مستشفى النعمان ببغداد، اثر اصابته بفايروس كورونا.وشيع الراحل الى مقبرة الكرخ ليوارى الثرى منقولا جثمانه باحدى سيارات الاسعاف، […]

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