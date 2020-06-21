2020/06/21 | 21:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الخارجية لمجلس التعاون : توسيع العلاقات مع دول الخليج من أولويّات العراق بغداد – عبد اللطيف الموسوي أكّد وزير الخارجيّة فؤاد حسين أنّ أولويّات السياسة الخارجية العراقيّة هي توسيع التعاون ولاسيما مع دول الخليج، مؤكدا أهمّية التواصل بين الفريق العراقيّ والخليجي لتفعيل مذكّرة التفاهم.ونقل بيان للوزارة عن حسين قوله […]

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