اشتباكات بين PKK والجيش التركي تتسبب بنزوح مدنيين شمال دهوك

2020/06/21 | 21:51 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ تسببت اشتباكات بين عناصر حزب العمال الكوردستاني والجيش التركي المتمركز شمال زاخو بمحافظة دهوك في اقليم كوردستان، اليوم الاحد، بنزوح اهالي قرية كشاني كونهم في مرمى النيران، في وقت طالب به مسؤول محلي الاطراف المتنازعة بابعاد صراعاتهم خارج الاقليم.

واكد شهود عيان من قرية كشاني شمال قضاء زاخو بمحافظة دهوك لوكالة شفق نيوز، ان اشتباكات اندلعت بين عناصر حزب العمال الكوردستاني PKK والجيش التركي بالاسلحة الخفيفة قرب القرية.

واضاف الشهود ان عناصر حزب العمال هاجموا جنود الاتراك الذين تمركزوا على جبل كوخي رش المطل على القرية، مشيرا الى ان اهالي القرية تركوا منازلهم خوفا من المعارك.





من جانب اخر، قال مدير ناحية باتيفا شمال شرق زاخو، دلشير عبد الستار لوكالة شفق نيوز، ان القوات البرية التركية توغلت بعمق اكثر داخل اراضي الاقليم، مطالبا اطراف القتال الى ابعاد صراعاتهم خارج اقليم كوردستان

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