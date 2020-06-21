الصحة العالمية ترحب بإعلان العراق تصنيع العقار الروسي أفيفافير لفيروس كورونا

2020/06/21 | 21:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رحبت منظمة الصحة العالمية، بإعلان العراق تصنيع العقار الروسي أفيفافير لفيروس كورونا، مشيرةً إلى أن ذلك يعزز توفير الدواء وشفاء أعداد كبيرة من الإصابات.

وقالت المنظمة في بيان إن توجه العراق لتصنيع العقار الروسي بعد ثبوت نجاحه اجراء محمود ونثني عليه، مضيفة ان اختبار العراق للعقار الروسي يعد جزءاً من التكامل الدولي.

وتابعت أن وزارة الصحة العراقية سباقة في استخدام السبل العلاجية والوقائيةومضت بالقول إنها تشجع خطوة وزارة الصحة العراقية باعتماد علاج افيفافير الروسي الجديد واضافته الى البروتوكول العلاجي.

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