الاقتصاد النيابية: لقاء مرتقب مع الكاظمي وورقة عمل لتشغيل المصانع

2020/06/21 | 21:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية عن لقاء، يوم غد الاثنين، مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي لمناقشة تشغيل المصانع ودعم الصناعة العراقية.

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