نيجيرفان بارزاني: حان الوقت لنتوصل إلى فهم مشترك ونحسم كل الملفات

2020/06/21 | 21:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الأحد، ان الوقت قد حان للتوصل إلى فهم مشترك وحسم كل الملفات مع الحكومة الاتحادية في بغداد.

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