الاقتصاد النيابية تكشف عن لقاء مرتقب مع الكاظمي وطرح ورقة عمل لتشغيل المصانع

2020/06/21 | 21:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز كشفت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية عن لقاء، يوم غد الاثنين، مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي لمناقشة تشغيل المصانع ودعم الصناعة العراقية.وقال عضو اللجنة مازن الفيلي للوكالة الرسمية، إن “أعضاء لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية لديهم لقاء يوم غد مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي لمناقشة جملة من المقترحات من بينها تشغيل المصانع […]

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