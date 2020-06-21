فرنسا تحتجز لاجئا

2020/06/21 | 21:54 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحتجزت السلطات الفرنسية في العام 2018 لاجئا عراقيا للاشتباه في ارتكابه جرائم حرب بوصفه قياديا محليا في عصابات داعش الإرهابية....

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